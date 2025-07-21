Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с «арестом» Обамы

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social смоделированное нейросетью видео. На нем 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обаму арестовывают в Белом доме.

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В начале видео Барак Обама заявляет, что «никто, особенно президент, не выше закона». Затем появляются другие видные демократы, включая Джо Байдена и Нэнси Пелоси. В следующей сцене Дональд Трамп и Барак Обама сидят вместе в Белом доме. Появляются сотрудники ФБР и надевают наручники на 44-го президента США. В этот момент Дональд Трамп улыбается, а на фоне звучит песня YMCA группы Village People, которую он часто использует на своих митингах. Видео заканчивается сценой, где Барак Обама в оранжевом комбинезоне сидит в тюремной камере.

Накануне Дональд Трамп 20 июля заявил, что Барак Обама предпринимал незаконные попытки повлиять на исход президентских выборов в 2016 году.