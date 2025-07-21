У жителя Ростова-на-Дону изъяли 27 кг синтетических наркотиков

Полицейские обнаружили в частном доме в центре Ростова-на-Дону лабораторию, производящую синтетические наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что производством запрещенных веществ занималась 40-летняя ростовчанка в собственном доме. Ее 37-летний знакомый исполнял роль оптового курьера в другие регионы России. Во время обыска правоохранители изъяли оборудование для производства веществ и 27 кг наркотиков.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). На период расследования фигуранты заключены под стражу.

Константин Соловьев