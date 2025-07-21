В Ростове приостановили определение подрядчика для строительства отделения БСМП

В столице региона приостановили определение подрядчика для строительства отделения городской больницы скорой медицинской помощи из-за жалобы. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из карточки объекта закупки следует, что на территории больницы планировали построить модульное сборно-разборное здание с оснащением для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями. Стоимость работ оценили в 570 млн руб.

Жалобу в федеральную антимонопольную службу подала компания «Спецстроймонтаж». Фирма базируется в Каменске-Шахтинском, одним из видов ее деятельности является подготовка строительных площадок.

Константин Соловьев