В Сочи на диких пляжах рейдовые группы штрафуют нудистов за мелкое хулиганство

Сотрудники полиции и администрации Сочи провели рейд по необорудованным прибрежным территориям, где граждане загорают и купаются без одежды, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

В ходе мониторинга соблюдения этических норм в отношении нескольких человек составлены протоколы об административных правонарушениях. Отдыхающих привлекают к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), то есть за грубое нарушение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу. Мэрия Сочи напомнила, что нудизм в зонах общественного отдыха на берегу категорически недопустим, так как является нарушением правил приличия и морали.

Рейдовые группы, состоящие из сотрудников МВД и администрации, регулярно обследуют участки береговой полосы Сочи, где купание официально запрещено, проверяя соблюдение норм поведения. С отдыхающими проводятся профилактические беседы, уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

Анна Перова, Краснодар