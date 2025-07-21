«Воронеж-пласт» получил 29 млн рублей убытка в 2024 году

ЗАО «Воронеж-Пласт» отработало 2024 год с убытком в 29 млн руб., тогда как в 2023-м фиксировалась прибыль в 790 тыс. руб. Выручка предприятия снизилась на 28,1%: с 835,7 до 651,4 млн руб. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

Себестоимость продаж сократилась на 25,4%: с 751,7 до 599,3 млн руб. Убыток от продаж вырос в 49,1 раза: c 676 тыс. до 33,2 млн руб.

Дебиторская задолженность увеличилась на 11,5%: с 25,1 до 28 млн руб. Кредиторская — снизилась на 7,3%: с 54,6 до 50,9 млн руб. Стоимость чистых активов компании по состоянию на конец 2024 года составляла 109,4 млн руб.

ЗАО «Воронеж-Пласт» было зарегистрировано в Воронеже в 2000 году. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Уставный капитал — 111,9 млн руб. Актуальная информация об учредителях не раскрывается. В 2014–2022 годах компанией владели ООО «Специализированный застройщик "Домостроительный комбинат"» (основатель ДСК — сенатор от региона Сергей Лукин), чешское Sitel. Spol. S R.O. и два уже ликвидированных юрлица. Управляющий — Алексей Степанов. Он также руководит новоусманским «В-Пласт» с аналогичным видом деятельности.

Весной 2024 года «Воронеж-Пласта» планировал построить в особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области производственный комплекс по изготовлению гладких и гофрированных полиэтиленовых труб. Объем вложений в проект должен был составить 2,18 млрд руб., сроками реализации указывались 2024–2025 годы. Предполагалось создать 200 новых рабочих мест.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь