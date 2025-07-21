В Уфе спроектируют продолжение Набережной улицы за 13 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на проектирование строительства дороги от Набережной улицы до Благоварской улицы с ООО «Техстройпроект». Как сообщается на сайте госзакупок, компания предложила исполнить контракт по начальной цене — 13,07 млн руб. Еще один претендент был готов выполнить работы по такой же цене, двое других — за 10,46 млн руб. и 12,16 млн руб. соответственно. Названия компаний в протоколе не указаны. Работы оплатит бюджет города.

Проект необходимо разработать до 5 августа 2026 года. Строительство дороги протяженностью 2,18 км запланировано на 2027-2029 годы. Она будет проходить в том числе через железную дорогу и лес на берегу реки Белой.

ООО «Техстройпроект» зарегистрировано в январе 2018 года в Уфе. Компания занимается инженерными изысканиями и инженерно-техническим проектированием. Владельцы — Алексей Ополченов и Валерий Петраковский. В 2024 году выручка предприятия составила 110 млн руб., чистая прибыль — 4,8 млн руб.

Майя Иванова