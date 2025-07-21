Семеро саратовцев пойдут под суд за незаконную охоту на лося

Ртищевский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) в отношении семерых жителей Екатериновского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 15 января этого года фигуранты без разрешения добыли самку лося возрастом 4-5 лет и самца этого животного возрастом 7-8 месяцев. Произошло это в лесополосе Екатериновского района. Далее они разделали лосей и поделили мясо между собой.

Ущерб от указанных преступных действий, причиненный комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, оценили на сумму 160 тыс. руб. На три автомобиля фигурантов наложили арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов