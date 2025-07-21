Бизнесмен демонтировал киоски у Центрального рынка

Возле остановки общественного транспорта в Перми у Центрального рынка завершен демонтаж комплекса из нескольких нестационарных объектов. Первым на этот факт обратил внимание портал v-kurse.ru.

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Комплекс НТО принадлежал Эльчину Шальмиеву. Участок площадью 174 кв. м ИП арендовал у города в 2016 году и установил на нем НТО. Чиновники обнаружили, что торговый комплекс не соответствует виду НТО, а также в нем продаются не только товары, как было записано в договоре аренды, но и предоставляются услуги (сотовая связь, ремонт телефонов, выдача микрозаймов).

Администрация Перми через суд расторгла договор аренды земельного участка.