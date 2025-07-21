Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как стрельба по голубям со временем превратилась в стендовую стрельбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Самой странной Олимпиадой в истории стали игры 1900 года в Париже. Мало того, что соревнования тут длились аж полгода и все проходило под эгидой Всемирной выставки, так еще и виды спорта были порой представлены странные.

Одним из самых невероятных и даже кровавых турниров стала стрельба по голубям. Птиц выпускали из клеток, и участники палили в них, соблюдая очередность. Побеждал тот, кто убивал больше всех. После двух промахов неудачник выбывал. За один день 166 спортсменов уничтожили около 400 птиц. Очевидцы потом писали, что находиться на стрельбище могли только люди с крепкими нервами: все было в крови и перьях, повсюду валялись тушки мертвых голубей... К счастью, больше подобное не повторялось, но сам вид спорта остался. Сначала на смену птицам пришли глиняные макеты, а потом все это превратилось в стендовую стрельбу. Сейчас участники соревнуются в меткости, стреляя по глиняным тарелочкам, которые выпускает специальный механизм. Кстати, Международный олимпийский комитет не признает стрельбу по живым голубям — вроде как тогда этот вид спорта шел вне конкурса. Только вот историки утверждают, что никаких разделений не было.

Другой вопрос, что очень много соревнований проходило в рамках Всемирной выставки, а не Олимпиады. Были там и гонки на воздушных шарах, и прыжки в длину на лошадях, и даже соревнования по стрижке пуделей. К тому же Международный олимпийский комитет тогда не занимался организацией всего этого действа, а значит, ответственность за массовое убийство голубей, чиновники МОК имеют право разделить с организаторами Всемирной выставки.

Владимир Осипов