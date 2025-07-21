Суд отказал в УДО главе ОПГ за разбой на трассе в Свердловской области

Свердловский областной суд оставил без изменения решение нижестоящего суда об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) Дмитрию Кайлю, осужденному за бантитизм (ч.1 ст. 209), убийство (п. «з» ч.2 ст. 105), разбойные нападения на водителей большегрузов (п. «а», «в» ч.3 162), сообщили в региональной пресс-службе судов.

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Дмитрий Кайль обжаловал постановление Ленинского районного суда Нижнего Тагила от 3 июня, которым ему было отказано в УДО от отбывания наказания в виде принудительных работ.

Напомним, Дмитрий Кайль был приговорен к 21 году лишения свободы Свердловским областным судом 23 июля 2010 года за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе бандитизм, убийство и разбой. В 2012 году Курганский областной суд увеличил срок лишения свободы до 22 лет.

По данным суда, пять ранее судимых граждан, объединившись в группу, с 2001 года нападали на водителей большегрузов. Инициатором был Дмитрий Кайль. В 2009-2011 годы, когда екатеринбургская ОПГ находилась под следствием по обвинениям в бандитизме и разбое, Дмитрий Кайль пошел на сделку со следствием и начал давать показания. В том числе, он рассказал про роль Виктора Контеева в преступной группировке.

В мае 2024 года Свердловский областной суд заменил неотбытую часть наказания обвиняемому в виде лишения свободы на принудительные работы.

Полина Щуцкая