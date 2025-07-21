Самарский облсуд оставил под стражей замглавы СОФПИЖС Олесю Недосекину

Самарский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление Самарского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе Олеси Недосекиной. Об этом сообщили сегодня в облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Таким образом, госпожа Недосекина, в отношении которой возбуждено уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», останется под стражей как минимум до 2 сентября 2025 года.

Адвокат подозреваемой просил отменить постановление суда первой инстанции и рассмотреть вопрос об избрании в отношении своей подзащитной меры пресечения в виде домашнего ареста. Но облсуд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

По версии следствия, Олеся Недосекина получила взятку от предпринимателя за заключение договора субподряда на строительство жилья по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Алексей Алексеев