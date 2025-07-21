Донские предприниматели для получения соцконтрактов подготовили 113 бизнес-планов

В Ростовской области центр «Мой бизнес» (на базе АНО МФК «РРАПП») помог физическим лицам зарегистрировать около 200 новых предприятий и оказал свыше 660 консультаций начинающим предпринимателям с начала 20025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном министерстве экономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Отдельным направлением работы стала помощь в оформлении социального контракта на предпринимательские цели. Такая поддержка предназначена для людей, которые ищут работу, планируют создать собственное дело или преодолевают сложные жизненные ситуации»,— пояснили в ответе на официальный запрос «Ъ-Ростов».

В 2025 году в рамках программы социального контракта специалисты центра «Мой бизнес» подготовили 113 бизнес-планов.

«Договор заключают органы социальной защиты с гражданами и семьями, чьи доходы не достигают регионального прожиточного минимума. Получив соцконтракт, можно рассчитывать на 350 тыс. руб. для открытия индивидуального предпринимательства или 200 тыс. руб. на развитие личного подсобного хозяйства»,— приводятся в сообщении слова специалистов министерства экономразвития.

Валентина Любашенко