Курская область получит деньги на более тысячи жилищных сертификатов

Правительство выделит Курской области 6,6 млрд руб. на 1027 жилищных сертификатов. Об этом сообщается в Telegram-канале областного правительства.

Соглашение с Минтрансом должно быть заключено на этой неделе. В региональном правительстве обещают, что выдача сертификатов будет «максимально быстрой».

По данным на июнь, жители курского приграничья получили около 9,5 тыс. сертификатов на сумму 57,7 млрд руб. Из них использовано более 4,5 тыс. сертификатов.

Жилищные сертификаты были введены в Курской области в 2024 году. На их получения претендуют жители, дома или квартиры которых признаны непригодными для жилья или разрушены из-за обстрелов ВСУ. Сертификат выдается безвозмездно.