В Прикамье завершился XXI турслет организаций Группы «ЛУКОЙЛ»

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В окрестностях Полазны (Пермский край) состоялся туристический слет организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского региона, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. В этом году он собрал рекордное количество участников – более 200 человек из пяти лукойловских предприятий. В течение трех дней работники соревновались в силе, ловкости, творчестве и туристском мастерстве.

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По результатам состязаний лидерами на туристической полосе и в игре в петанк стали представители завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Первым прошли полосу препятствий работники территориального предприятия «Чернушканефтегаз» «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». В пляжном волейболе, а также в творческих конкурсах победы достались ТПП «Полазнанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

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«Командный дух – это один из ключевых факторов побед Компании «ЛУКОЙЛ». Он формируется в том числе и на таких мероприятиях, как наш турслет, объединяя коллективы разных предприятий», – подчеркнул Алексей Зорин, председатель объединенной первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

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ООО "Лукойл-Пермь"