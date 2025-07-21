Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, продолжает ли легендарный аксессуар, созданный Hermes для возлюбленной Сержа Генсбура, считаться выгодной инвестицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

О сумке Birkin, созданной для самой Джейн Биркин и ставшей прототипом для всех последующих, я уже рассказывала. И о семи существенных отличиях от того, что пошло в тираж.

Недавно эту сумку Hermes продали на аукционе Sotheby's за €8,6 млн. Сумма звучит внушительно, но все равно далека от абсолютного рекорда на фэшн-аксессуар. Напомню, в 2024 году рубиновые туфельки Дороти из «Волшебника страны Оз», которые носила Джуди Гарланд в фильме, продали за фантастические $28 млн.

Какой бы внушительной ни была сумма продажи, некоторые эксперты считают, что сумка утратила свой богемный шик. Как пишет обозреватель Guardian Лорен Кочрейн, Birkin потеряла свой статус модной иконы. И вспоминает песню Бейонсе со словами: «Это дерьмо хранят на складе» (а не носят). И что сумку на Sotheby’s продавали без делавших ее уникальной и очаровательной аксессуаров, вроде наклеек «free Tibet» и разнообразных шармов.

Среди других негативных комментариев то, что если до этого те, кто покупал эту сумку на аукционе (а напомню, продавали ее уже в третий раз, сама Биркин пожертвовала ее на торги в 1994-м, цена продажи оба раза неизвестна), могли рассматривать покупку как инвестицию, то сейчас планка уже так высоко, что коллекционер — а имя его известно, это глава Valuence Japan Шинсуке Сакимото — в лучшем случае сохранит вложенное при последующей перепродаже. Посмотрим.

Анна Минакова