ИИ на бумаге

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о планшетах Viwoods со встроенной поддержкой ChatGPT и DeepSeek.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viwoods Фото: Viwoods

Глобальный рынок устройств с дисплеями на электронных чернилах, как разгоняющийся железнодорожный состав, будет плавно, но неотвратимо расти следующие восемь лет. На это указывают прогнозы нескольких исследовательских и консалтинговых компаний. Общие ожидания, которые подтверждают Business Research Insights или Verified Market Reports, например, говорят о значении в $4,5 млрд к 2033 году при темпе роста от 4% до 11%, в зависимости от оценок и региона. Особенно аналитики выделяют сегмент E-Ink-планшетов как энергоэффективных устройств для заметок и чтения, популярных в образовательной, коммерческой и профессиональной сферах.

На этом фоне бренд Viwoods представил в России свои новинки: модели AiPaper и AiPaper Mini. Первое флагманское решение отличается 10,65-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 на 1920 точек, сверхтонким корпусом толщиной 4,5 мм и батареей на 4100 мАч. Версия Mini более портативная — диагональ ее экрана с подсветкой составляет 8,2 дюйма. iPad mini, например, с близкой характеристикой, без труда помещается во внутренний карман пиджака. При толщине 5,2 мм младший AiPaper весит 230 г, что чуть больше или очень близко к массе актуальных флагманских смартфонов Samsung, Huawei или Apple.

В комплекте обеих новинок Viwoods есть стилус и чехол, 128 Гб встроенной и 4 Гб оперативной памяти. Такого хранилища хватит примерно для 20 тыс. электронных книг. Устройства поддерживают Wi-Fi, Bluetooth и голосовое управление. Производитель заявляет неделю автономной работы. Но самое интересное в этих планшетах с дисплеем на электронных чернилах — интеграция искусственного интеллекта. Вендор заявляет поддержку сразу двух крупных моделей: ChatGPT и DeepSeek. Обещано, что они анализируют рукописные заметки, преобразуют текст, создают аннотации и отчеты, оптимизируют повседневные задачи. Как это все в реальности работает на платформе Android 13 в России, а также насколько эффективно, выясню в ходе тестирования.

Александр Леви