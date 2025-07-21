В Госдуме предложили увеличить размер допустимого долга для выезда за границу

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается в три раза увеличить долговой порог для ограничения выезда за рубеж. Документ опубликован на думском сайте сегодня, 21 июля.

Поправки предлагается внести в закон об исполнительном производстве. Сумму долга, при которой судебные приставы могут применить санкцию ограничения выезда за границу, для неплательщиков предлагается увеличить с 30 тыс. до 90 тыс. руб., а в случае неисполнения обязательств — с 10 тыс. до 30 тыс. руб. При этом инициатива не затронет долги по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением.

Увеличение долгового порога авторы объяснили тем, что «в настоящее время в сложившейся экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательной способности национальной валюты данные суммы в 30 тыс. и 10 тыс. руб. являются не столь значительными». Таким образом, повышение суммы долга в три раза позволит привлечь внимание судебных приставов к «действительно злостным неплательщикам», следует из пояснительной записки к законопроекту.

Божена Иванова