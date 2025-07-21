Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силовики провели рейд на 3-й овощебазе в Самаре

В Самаре сотрудники силовых ведомств на прошлой неделе провели рейд на 3-й овощной базе в Самаре. Информацию об этом «Ъ-Волга» подтвердили источники в правоохранительных органах. 

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам источников, оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление нелегальных мигрантов, провело УФСБ по Самарской области при участии представителей других силовых структур. 

В областном УФСБ на вопрос корреспондента «Ъ-Волга» о задержанных и арестованных отказались давать устные комментарии и предложили дождаться официальной информации. 

По данным «Яндекс Карты», овощная база № 3 на ул. Олимпийской, 59 больше не работает.

Сабрина Самедова