Силовики провели рейд на 3-й овощебазе в Самаре

В Самаре сотрудники силовых ведомств на прошлой неделе провели рейд на 3-й овощной базе в Самаре. Информацию об этом «Ъ-Волга» подтвердили источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам источников, оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление нелегальных мигрантов, провело УФСБ по Самарской области при участии представителей других силовых структур.

В областном УФСБ на вопрос корреспондента «Ъ-Волга» о задержанных и арестованных отказались давать устные комментарии и предложили дождаться официальной информации.

По данным «Яндекс Карты», овощная база № 3 на ул. Олимпийской, 59 больше не работает.

Сабрина Самедова