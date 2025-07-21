В Миассе перекроют часть «Тропы здоровья» у поселка Тургояк

С 8:00 11 августа до 1 октября для строительства нового пешеходного моста перекроют часть «Тропы здоровья» поселка Тургояк у места старого моста в Миассе, сообщает пресс-служба мэрии.

Выполнять работы будет рязанская компания ООО «КМК» за 16,5 млн руб. Подрядчику предстоит демонтировать старый мост, в том числе разломать асфальт и разрыть грунт, после чего уложить новый асфальт, установить бортовые камни в подготовленные углубления и собрать алюминиевое основание. Ширина пешеходной части должна составлять 1,9 м без учета перил. Выполнить работы необходимо до 1 октября.

В прошлом году мост через «Тропу здоровья» затопило во время летних паводков, и часть досок обвалилась. Объект решили демонтировать для безопасности жителей.

Виталина Ярховска