В Самарской области суд рассмотрит дело о гибели главы муниципалитета в ДТП

Прокуратура Шигонского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу водителя администрации сельского поселения Подвалье. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водитель признал свою вину. Уголовное дело направлено в Шигонский районный суд для рассмотрения.

Авария произошла 21 апреля 2025 года. Водитель на служебном автомобиле Lada Granta ехал по трассе Шигоны – Новодевичье и направлялся в село Шигоны. Превысив скорость, он зацепил обочину, потерял контроль над автомобилем, машину занесло, и она опрокинулась. В момент ДТП в машине находился глава сельского поселения Подвалье. Он скончался от травм на месте.

Георгий Портнов