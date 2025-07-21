«Водами Тихвинки вдохновлялся великий композитор»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о городе, который был выбран столицей «Серебряного ожерелья России» в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Карасев / Фотобанк Лори Фото: Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Чуть более десяти лет назад был создан межрегиональный туристический проект «Серебряное ожерелье России». Понятно, что это альтернатива Золотому кольцу — проекту, известному еще в СССР. Если кольцо объединяет города исторической Владимиро-Суздальской Руси, то ожерелье призвано объединить достопримечательности Новгородской Руси, северо-западных земель. И вот уже пять лет при содействии АТОР, Ассоциации туристических операторов России, на Северо-Западе выявляют и ежегодный центр, столицу Серебряного ожерелья.

В июле нынешнего года такой столицей был объявлен районный центр Ленинградской области — город Тихвин. Я спросил у заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой, что, по ее мнению, может дать городу Тихвину это звание, или заслуга, или статус. Слово Любови Павловне: «Мы как раз стараемся поднять те точки роста, которые сегодня, наверное, недолюблены или недооценены и туристами, и органами исполнительной власти. Три года назад мы приняли решение, что точно в заявке должны быть указаны точки финансирования, потому что власть обещает, и она должна это исполнить. А для жителей появится облагороженная, благоустроенная территория, новые общественные пространства, где люди могут гулять, новая инфраструктура, ивенты».

Конкретно, по словам замполпреда, в городе будет построена большая современная гостиница. Музей будет переведен в отреставрированное здание аж XVIII века. Летний сад здесь уже есть, в нем в будний день была масса народа, гуляющей в том числе с детьми. Музей-квартира Николая Римского-Корсакова на набережной Тихвинки, напротив монастыря, недавно отреставрирован. Водами этой речки, где некогда проходил путь «из варяг в хазары», вдохновлялся великий композитор. А в монастырь сравнительно недавно, в 2004 году, вернулась из более чем полувекового изгнания чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

Дмитрий Буткевич