Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об уникальной модификации Pagani Utopia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pagani Фото: Pagani

В тюнинге есть такое направление, которое называется Rat Look Style, где первое слово не «красный», а «крыса». Это, собственно, все и объясняет: автомобилю придается вид, как будто он обитает где-то за мусорными контейнерами вместе с упомянутыми грызунами. У машины бывают разбиты фары, а то их и нет вовсе. Кузов фрагментами, а то и целиком покрывается специальной шероховатой краской, имитирующей ржавчину. Номерной знак обязательно висит криво. И так далее.

На прошлой неделе компания Pagani Automobili представила уникальную модификацию суперкара Utopia, которая отдаленно напоминает то, о чем мы только что говорили. Она выполнена по индивидуальному заказу клиента и даже имеет имя собственное — The Coyote. Пусть не «Крыса», но животное, скажем так, тоже не с самым лучшим имиджем.

Автомобиль отличается особой ливреей, вдохновленной гонками на выносливость. Этот Pagani Utopia украсили полосой через весь кузов в культовых красно-голубых цветах Martini Racing. Эти же оттенки используются и в оформлении интерьера. Но самое главное — на сплиттере и в районе колесных арок на кузов нанесены искусственные царапины и потертости, словно они образовались в ходе отчаянной борьбы, которая невозможна без касаний в ходе «24 часов Ле-Мана». По технике каких-то улучшений нет. Автомобиль имеет турбированный 6,0-литровый V12 от Mercedes-AMG, который тут развивает 864 л. с. Коробка здесь, и это тоже важно, не «автомат» и не робот, а шестиступенчатая механика.

Имени заказчика в Pagani называть не стали. Сказали только, что The Coyote будет у него уже третьим суперкаром марки. Стоимость искусственно нанесенных потертостей тоже не назвали. К слову, стандартная Pagani Utopia стоила от $2,2 млн. «Стоила», потому что новый автомобиль купить уже нельзя — все 99 экземпляров купе были раскуплены еще до дебюта модели.

Дмитрий Гронский