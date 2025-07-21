Путин призвал повысить минимальный коэффициент рождаемости до 2,1

Президент Владимир Путин заявил, что минимальный коэффициент рождаемости в России должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. Об этом он сказал на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Господин Бречалов уточнил, что регион планирует увеличить коэффициент с 1,39 до 1,6 за пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть»,— сказал президент.

За прошлый год, по данным Росстата, коэффициент рождаемости составил 1,4 ребенка на одну женщину. В марте этого года правительство утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики. В частности, реализуется нацпроект «Семья», цель которого — повысить коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году.