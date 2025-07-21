Из-за происшествия в Ростовской области на ЮВЖД задержали ряд поездов

Ряд пассажирских поездов, следующих через Юго-Восточную железную дорогу (ЮВЖД; структура РЖД, обслуживает железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области), придет на станции назначения с задержкой. Это связано с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области, следует из сообщения ЮВЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Пассажиров задерживающихся поездов обеспечат водой, в случае отставания от графика на четыре часа и более — питанием.

Сегодня утром в РЖД сообщили о задержке более 50 поездов РЖД и «Гранд сервис экспресса» из-за падения обломков БПЛА на станции Каменоломни. По данным компании, там произошел пожар. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что горела крыша зданий вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек, никто не пострадал. По данным Минобороны, за ночь над Ростовской областью сбили 12 беспилотников.

Алина Морозова