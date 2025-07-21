«Россети Тюмень» направили 2 млн на повышение надежности электроснабжения важного нефтепровода в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Сатарино», которая обеспечивает электроснабжение одноименной нефтеперекачивающей станции компании «Транснефть – Сибирь». Стоимость проведенных технических мероприятий превысила 2 млн рублей.

На подстанции прошел ремонт силового трансформатора мощностью 25 МВА. Энергетики заменили три высоковольтных ввода 110 кВ, выработавших свой ресурс, причем сделали это всего за 3 часа, учитывая необходимость минимизации воздействия атмосферного воздуха на маслонаполненное оборудование. Мероприятия на питающем центре не потребовали отключения электричества для потребителя. Завершение работ подтверждено успешными высоковольтными испытаниями оборудования.

Подстанция «Сатарино» играет важную роль в обеспечении работы нефтеперекачивающей станции, являющейся частью магистрального нефтепровода «Холмогоры – Клин».

«Россети Тюмень» регулярно проводят техническое обслуживание и ремонт энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение одной из ключевых магистралей для транспортировки углеводородов с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы европейской части России. Эта работа направлена на предотвращение аварийных ситуаций, снижение износа оборудования и обеспечение устойчивого и надежного электроснабжения стратегически важных объектов.

АО «Россети Тюмень»