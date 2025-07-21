Прокуратура добилась устранения нарушений пожарной безопасности под Саратовом

В Саратовской области устранили нарушения законодательства о пожарной безопасности благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что в Ртищевском районе ряд территорий, которые прилегают к лесным насаждениям, лишены минерализованной полосы или другого противопожарного барьера протяженностью свыше 3,5 км. Надзорное ведомство указало на нарушения требований пожарной безопасности.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать администрации муниципальных образований Ртищевского района оборудовать территории противопожарными барьерами. Суд удовлетворил требования, нарушения устранены.

Павел Фролов