В Рыбинске скончалась создательница Музея советской эпохи

В Рыбинске скончалась руководитель Дома культуры «Волжский», автор ряда культурных проектов Любовь Глухова. Об этом сообщил мэр Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любовь Глухова

Фото: Дмитрий Рудаков Любовь Глухова

Фото: Дмитрий Рудаков

За более чем 35 лет работы Любовь Глухова внесла значительный вклад в развитие культуры Рыбинска. Музей Советской эпохи, созданный при ее участии, стал одной из самых посещаемых экспозиций в регионе. Благодаря ее усилиям фестиваль «Бурлаки вдоль Волги» стал международным, а историческая реконструкция «Ретро-поезд в Рыбинске» привлекла внимание к истории и архитектуре города.

«Любовь Павловна также активно участвовала в общественной жизни. Ее портрет был размещен на городской Доске Почета, и она входила в состав общественной палаты и Регионального политсовета»,— написал Дмитрий Рудаков в своем Telegram-канале.

Также Любовь Глухова была участником проекта «Красный маршрут» и координатором Федерального проекта «Театры малых городов России». Дата, время и место прощания с Любовью Павловной будут объявлены позже.

Антон Голицын