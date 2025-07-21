Дело о пожаре в многоэтажке в Анапе возвращено в горсуд

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) направил для рассмотрения в суд первой инстанции уголовное дело в отношении застройщиков Владимира и Сергея Блох. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба кассационного суда. В многоэтажке, построенной братьями Блохами в Анапе, в феврале 2024 года произошел пожар. Тогда пострадали 29 квартир, 1 жилец получил ожоги.

Анапский городской суд начал рассматривать дело в мае 2024 года и сразу вернул его прокурору, потребовав уточнить данные о пострадавшем здании. Потерпевшие обжаловали это решение в апелляционной инстанции, а затем в кассационном суде. Четвертый кассационный суд пришел к выводу, что информация о технических параметрах и форме регистрации объекта не имеет юридического значения для квалификации действий обвиняемых. Уголовная ответственность наступает по факту оказания опасных услуг, говорится в постановлении кассации.

Следствие выяснило, что 11-этажный дом был построен братьями Блохами самовольно. По данным обвинения, в целях получения наибольшей прибыли Владимир и Сергей Блохи умышленно уклонились от соблюдения противопожарных норм.

Анна Перова, Краснодар