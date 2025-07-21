ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения Чишминского района

В Чишминском районе на подстанции Центральных электрических сетей ООО «Башкирэнерго» успешно завершен капитальный ремонт трансформатора. Специалисты провели тщательную проверку оборудования, выявив необходимость замены некоторых компонентов, а также оценили общий уровень износа. В ходе ремонта был осуществлен демонтаж поврежденных элементов, после чего были установлены новые детали. После завершения всех работ трансформатор прошел серию тестов для проверки его функциональности и безопасности. Наладка оборудования обеспечила его оптимальную работу в сети.

Фото: ООО «Башкирэнерго».

Ранее на этой же подстанции был произведен капитальный ремонт другого силового трансформатора. Теперь после проведения ремонтных работ можно ожидать более стабильного электроснабжения потребителей и снижения риска аварийных ситуаций.

ООО «Башкирэнерго».