Судоводителя оштрафовали за столкновение катера с парусником в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вынесен приговор судоводителю, допустившему столкновение судов на реке Оке в августе 2023 года. Фигуранта признали виновным по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна), сообщили в Центральном межрегиональном управлении СКР на транспорте 21 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что 43-летний подсудимый столкнулся с парусно-моторным судном при попытке обгона в районе метромоста. При этом у фигуранта не было прав на управление катером, в момент инцидента он был нетрезв и при обгоне нарушил правила судовождения. Владельцу парусника был причинен ущерб на сумму более 3 млн руб.

Виновника столкновения оштрафовали на 100 тыс. руб., а также лишили права управления транспортными средствами на полтора года.

Кроме того, в пользу собственника парусника взыскана компенсация материального ущерба, добавили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Галина Шамберина