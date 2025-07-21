Столичный холдинг нашел в Перми место для запуска ресторана «Сыроварня»

Московский ресторанный холдинг Novikov Group откроет в Перми заведение «Сыроварня». Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на гендиректора УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елену Денисову, новый ресторан разместится в ТЦ «Галерея» на ул. Сибирской, 37. Заведение займет помещение около 600 кв. м, где ранее работал ВИП-офис банка ВТБ. Сейчас идет проектирование будущего объекта и подготовка площадки.

Впервые о планах холдинга открыть «Сыроварню» в Перми стало известно в октябре 2021 года. В 2023 году Novikov Group вернулся к этой идее и, по данным «Ъ-Прикамье», рассматривал для ресторана помещение в центре города. Так, в качестве площадки под «Сыроварню» обсуждались площади в МФК «Москва» (ул. Пермская, 33) и помещения в административном здании по ул. Петропавловской, 57. Сейчас, однако, на ул. Петропавловской, 57, работает другое заведение Novikov Group — рыбный ресторан «Магадан». Еще одна точка холдинга — бургерная #FARШ — находится в ТРЦ «Планета». Также в Перми в Holiday Inn откроют иное заведение Novikov Group — ресторан PRO.Хинкали by Novikov.

Novikov Group — первый в России ресторанный холдинг. Основан в 1991 году предпринимателем Аркадием Новиковым. Первым заведением компании стал рыбный ресторан Sirena в Москве, который по-прежнему работает. В отдельную сеть заведений «Сыроварня» в стране входит более 50 ресторанов в России и за рубежом — в Армении, Узбекистане, Грузии, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане и ОАЭ.