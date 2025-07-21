Путин встретился с главой Удмуртии Бречаловым

Президент Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Удмуртии Александра Бречалова. Тот рассказал о социально-экономической ситуации в республике, в том числе о росте экспорта товаров за границу в два раза по сравнению с 2023 годом.

По словам господина Бречалова, Удмуртия поставляет «в больших объемах» сухое молоко в Африку. Также региональные предприниматели открыли для себя Саудовскую Аравию, Монголию и юго-восточную Азию, уточнил губернатор. «У нас амбициозные планы — и несырьевой, неэнергетический экспорты чтобы к 2030 году увеличился в пять раз»,— сказал он (цитата по сайту Кремля).

Александр Бречалов добавил, что в Удмуртии уже 172 тыс. предпринимателей, это число он назвал рекордным для региона. Из них почти 75 тыс. — предприятия МСП. Также он обсудил с президентом ситуацию в сфере дорожного строительства, гражданской промышленности и ОПК, сельском хозяйстве и здравоохранении. Глава Удмуртии рассказал и о поддержке участников СВО, в том числе программе профадаптации военнослужащих.