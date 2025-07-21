Аферисты пытаются получить доступ к данным абитуриентов нижегородских вузов

Абитуриенты нижегородских вузов начали поучать звонки от интернет-мошенников, которые пытаются получить доступ к их учетной записи на портале госуслуг. По данным главного редактора ИА «Стационар-пресс» Алексея Никонова, аферисты сообщают поступающим в вуз о высоких шансах быть зачисленным на бюджетное место.

Чтобы не упустить этот шанс, абитуриенту предлагают перейти по ссылке, которая ведет на сайт-двойник «Госуслуг». Если абитуриенты отказываются, аферисты пытаются угрожать им и говорят, что в противном случае их якобы вообще никуда не примут.

На самом деле зачисление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний или побед на олимпиадах. Сотрудники приемной комиссии могут позвонить абитуриентам, но не будут их запугивать.

Андрей Репин