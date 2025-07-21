В 2025 году 352 волгоградские семьи получили выплату за рождение второго ребенка

В Волгоградской области с начала этого года получателями единовременной выплаты за рождение второго ребенка стали 352 семьи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Каждой из семей выплатили по 63,6 тыс. руб. С 2019 года такой помощью обеспечили более 7,2 тыс. семей в регионе.

В администрации Волгоградской области напомнили, что на выплату могут рассчитывать семьи, в которых второму ребенку не более шести месяцев, а первому — не более трех лет. При этом необходимо иметь российское гражданство, постоянную регистрацию в регионе, а доход не должен быть выше 1,5 прожиточного минимума.

Павел Фролов