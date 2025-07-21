Чистая прибыль Ryanair выросла более чем вдвое

По итогам первого квартала, завершившегося 30 июня, чистая прибыль крупнейшего в Европе лоукостера Ryanair выросла более чем в два раза. Она достигла €820 млн, что выше прогнозов аналитиков. Росту показателя в значительной степени способствовало то, что в нынешнем году Пасха с высоким спросом на перелеты была в апреле. В прошлом году, когда Пасха была в марте, показатели первого квартала были ниже.

В отчетности Ryanair указывается, что пассажиропоток в годовом выражении вырос на 4%. За три месяца авиакомпания перевезла 57,9 млн человек. Выручка выросла на 20%, до €4,34 млрд. За квартал лоукостер добавил 160 новых направлений, и сейчас Ryanair обслуживает более 2600 направлений. Авиаперевозчик прогнозирует, что по итогам всего финансового года рост пассажиропотока составит 3%, будет перевезено 206 млн человек. В Ryanair указывают, что такой незначительный рост связан с задержками поставок самолетов Boeing. Сейчас у лоукостера 618 самолетов, из них 181 Boeing 737.

Акции компании на франкфуртской фондовой бирже растут на 4,9%. С начала года они прибавили почти 30%.

Алена Миклашевская