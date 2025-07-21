Александр Лукашенко встретился с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. По данным пресс-службы главы союзного государства, на встрече обсуждалось переориентирование дипломатического присутствия страны с Запада на Россию.

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Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия уже начала сокращать свои представительства в западных странах, так как они не проявляют интереса к сотрудничеству. Взамен страна расширяет свое присутствие в России. Белорусский президент предложил Самарской области создать совместные предприятия, используя как существующие, так и новые направления. Он подчеркнул готовность республики поддерживать реализацию договоренностей, особенно в увеличении несырьевого экспорта и промкооперации. «Мы готовы вместе создавать совместные предприятия, и прежде всего в Самарской области, потому что очень мощная в промышленном отношении, перспективные предприятия»,— сказал господин Лукашенко.

Президент также отметил, что Белоруссия готова поставлять в Самарскую область различные виды техники, включая пассажирскую, грузовую и сельскохозяйственную. Особое внимание уделено станкостроению, которое важно для авиастроения в Самарской области. Господин Лукашенко предложил создать совместное производство комплектующих для легковых автомобилей, отметив, что в республике есть предприятия, способные помочь в этом. «У нас есть предприятия, которые производят комплектующие. Можем вместе сотрудничать. В конце концов, поделить этот рынок огромный белорусско-российский, да и за рубеж вместе поставлять. Не надо нам конкурировать там, где не нужно конкурировать»,— отметил президент.

Вячеслав Федорищев во время встречи передал Александру Лукашенко теплые слова от жителей региона. «Во-первых, разрешите мне выполнить почетную миссию: очень много самарцев передавали вам большой привет. Вас в Самаре любят, знают и всегда приглашают в гости. Проведя огромное количество встреч с сельхозпроизводителями, промышленностью, всегда слышал одно: когда в Беларусь приедете, пригласите, пожалуйста, Александра Григорьевича в Самару»,— заявил господин Федорищев.

Губернатор Самарской области также отметил, что белорусская техника хорошо зарекомендовала себя в регионе. Речь идет как о технике, которая работает в полях, так и об обслуживающей коммунальное хозяйство. Республика Беларусь является одним из главных торгово-экономических партнеров региона. В 2024 году товарооборот составил 28,4 млрд руб.

Андрей Сазонов