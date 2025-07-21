ФСБ задержала топ-менеджера банка «Снежинский» Богданчикова

Председатель правления АО «Банк конверсии "Снежинский"» Федор Богданчиков задержан сотрудниками ФСБ в Челябинской области. Его подозревают в особо крупном коммерческом подкупе и хищении, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. Решается вопрос об аресте фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

Следствие считает, что банковский агент господина Богданчикова систематически передавал ему деньги. За это топ-менеджер, предположительно, должен был отправлять документы в «ДОМ.РФ», чтобы получать бюджетные средства по сделкам в рамках поддержки многодетных семей. По предварительным данным, сумма подкупа превысила 19 млн руб.

Кроме того, фигуранта считают главой схемы по оформлению кредитов на подставных лиц и завышению сумм выплат. Таким образом могли быть похищены более 1 млрд руб. у АО «Банк ДОМ.РФ».

Федор Богданчиков занимает пост председателя правления «Снежинского» с 2009 года. Основным акционером банка выступает бывший вице-глава Челябинской области Игорь Сербинов, в отношении которого ЦБ РФ проводил контрольно-надзорные мероприятия.

Никита Черненко