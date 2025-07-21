Производство молока в Нижегородской области в первом полугодии выросло на 4%

В первом полугодии 2025 года нижегородские сельхозпредприятия произвели 310 тыс. т сырого молока. По данным регионального управления Росстата, это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний надой на одну корову в области достиг 4,32 тыс. кг, что на 200 кг больше по сравнению с январем-июнем годом ранее.

За тот же период на нижегородских птицефабриках получено 577 млн штук яиц, что на 5% больше предыдущего года. К концу первого полугодия общее поголовье поголовье птицы на птицефабриках Нижегородской области выросло на 6%, до 10 млн голов.

Андрей Репин