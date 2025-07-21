Авиакомпания Azur Air возобновит рейсы из Уфы во Вьетнам

С 7 ноября авиакомпания Azur Air возобновит чартерные рейсы по маршруту Нячанг (Камрань) — Уфа и обратно, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта. Рейсы будут выполняться один раз в 12 дней на самолетах Boeing 767-300.

Прямых рейсов из Уфы во Вьетнам не было с 2020 года.

Возвращение прямого авиасообщения между Уфой и Вьетнамом анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики. Он сообщил, что с 18 по 21 июля Уфа принимает делегацию из Вьетнама, и «мы возобновляем прямые рейсы во Вьетнам».

Венера Хисамова