Попавшая в шлюз Жигулевской ГЭС косуля выпущена на свободу

Косуля, попавшая в шлюз № 21 Жигулевской ГЭС, после проведения всех необходимых лечебных процедур была выпущена на свободу в Узюковское лесничество. Об этом сегодня сообщили в комитете охоты и рыболовства Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Куликов, Коммерсантъ Фото: Виктор Куликов, Коммерсантъ

Сообщение от жителей Тольятти, что в шлюзе ГЭС находится животное, поступило 14 июля в западный территориальный отдел комитета охоты и рыболовства.

Оперативные действия сотрудников комитета позволили быстро извлечь животное из воды. После этого косуля была передана в руки волонтеров.

«Спасибо всем, кто принял участие в спасении животного!»,— заявили в ведомстве.

Алексей Алексеев