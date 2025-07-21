Поездом надежнее

«Аэрофлот» переносит и отменяет некоторые вылеты из Шереметьево. В компании объяснили это ограничениями, которые вводились в последние дни. Кроме того, кассы перевозчика в аэропорту не проводят возврат и переоформление билетов. В Шереметьево, судя по видео в соцсетях, толпы людей. Из-за ограничений в аэропортах Дальнего Востока вылета ожидают 2,7 тыс. человек. При этом только в выходные Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево из-за плана «Ковер» закрывали более 10 раз. В последнем было отменено около 140 рейсов. По данным Росавиации, во время ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолета. Некоторые пассажиры ожидали отправления по 12 часов. Люди спят на полу, в терминалах и зонах ожидания огромные столпотворения.

Как путешественники могут перестроить свои поездки, чтобы избежать задержек? Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина советует выбирать дневные рейсы: «Туристы, которые хотят полететь за рубеж, естественно, выбирают утренние рейсы, чтобы таким образом сохранить один день для отдыха.

Но мы всегда обращаем внимание, что если это вылет из Москвы, то нужно предупреждать о том, что могут быть задержки, и на это повлиять никак нельзя. Чаще всего проблемы возникают ранним утром с 02:00 и до 08:00. Больше других страдают города, где есть только один аэропорт вылета. Наша рекомендация: вылетать позже, хотя мы и понимаем, что все-таки зависит все от расписания авиакомпаний и самолетов. Если полетная программа предполагает более длительную стыковку, если она происходит в утренние или ночные часы, рекомендуем брать какие-то другие рейсы.

Однако даже если человек не попадает на стыковку, то авиакомпания все равно предоставляет ему варианты по перелету на любой ближайший рейс. Если у туристов есть возможность задержаться где-то на сутки, то это всегда приветствуется».

После двух часов задержки авиаперевозчики обязаны предоставить пассажирам воду, после четырех часов — горячую еду, после восьми часов — номер в гостинице. Как сообщала Росавиация, во время прошлого масштабного сбоя в начале июля авиакомпании выдали более 350 тыс. ваучеров на напитки и питание. 43 тыс. билетов отменили. При этом рассчитывать на дополнительные компенсации туристы не могут. По закону, перевозчик выплачивает по 100 руб. за час задержки только в случае, если вина лежит на нем. Вариантов страховок на случай «Ковра» немного, говорит руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь: «Некоторые туристы покупают страховой полис, который позволяет вернуть деньги в случае какой-то уважительной причины, если они, например, заболели. В случае незапланированного ожидания вылета в аэропорту авиакомпания должна частично компенсировать, предоставить горячее питание.

Это уже заложено в цену билета авиаперевозчиком, поэтому пассажиры полагают, что какое-то отдельное страхование им и не нужно. Что касается внутрироссийских перелетов, то таких массовых продуктов нет. Даже если компании и будут предлагать такие страховые продукты, пассажиры все равно могут получить отказ, если ситуация признана чрезвычайной. Это даст освобождение страховщику от выплаты. Страховой компании нет смысла разрабатывать какие-то эксклюзивные правила и продвигать, предлагать их рынку. Думаю, им это малоинтересно».

Страховка от задержки рейса путешественникам в среднем обойдется от 300 руб. до 1,5 тыс. руб., говорят эксперты. Рассчитывать потребители могут на выплаты до 5 тыс. руб. Тем временем руководители не отказываются отправлять сотрудников в командировки, но выбирают другие способы передвижения, рассказывает управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова: «Когда наши пассажиры отправляются в командировку, и есть выбор между самолетом и поездом, абсолютно точно тренд переходит на поезд. Это все-таки более гарантированный способ добраться до места назначения в случае таких коллапсов.

Уменьшить риски никак нельзя.

Все агентства, авиакомпании идругие участники рынка должны помогать командируемым, потому что в момент, когда происходят такие коллапсы, идут активные возвраты, обмены, изменения дней, рейсов. Главная цель — поддержка в моменте, быстрое информирование и участие перепланировании командировки. Лучше отступить один-два дня от запланированной встречи, прилететь немного раньше».

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в Санкт-Петербурге компания «Аэрофлот» пересадила пассажиров на «Сапсаны». В аэропорту Пулково пассажирам по громкой связи рекомендуют пользоваться поездом вместо отмененных рейсов в Москву.

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Анжела Гаплевская