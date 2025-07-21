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Коммерсантъ FM
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Поездом надежнее

Как туристам перестраховаться от задержек рейсов в аэропортах

«Аэрофлот» переносит и отменяет некоторые вылеты из Шереметьево. В компании объяснили это ограничениями, которые вводились в последние дни. Кроме того, кассы перевозчика в аэропорту не проводят возврат и переоформление билетов. В Шереметьево, судя по видео в соцсетях, толпы людей. Из-за ограничений в аэропортах Дальнего Востока вылета ожидают 2,7 тыс. человек. При этом только в выходные Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево из-за плана «Ковер» закрывали более 10 раз. В последнем было отменено около 140 рейсов. По данным Росавиации, во время ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолета. Некоторые пассажиры ожидали отправления по 12 часов. Люди спят на полу, в терминалах и зонах ожидания огромные столпотворения.

Как путешественники могут перестроить свои поездки, чтобы избежать задержек? Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина советует выбирать дневные рейсы: «Туристы, которые хотят полететь за рубеж, естественно, выбирают утренние рейсы, чтобы таким образом сохранить один день для отдыха.

В аэропортах наступил коллапс

Но мы всегда обращаем внимание, что если это вылет из Москвы, то нужно предупреждать о том, что могут быть задержки, и на это повлиять никак нельзя. Чаще всего проблемы возникают ранним утром с 02:00 и до 08:00. Больше других страдают города, где есть только один аэропорт вылета. Наша рекомендация: вылетать позже, хотя мы и понимаем, что все-таки зависит все от расписания авиакомпаний и самолетов. Если полетная программа предполагает более длительную стыковку, если она происходит в утренние или ночные часы, рекомендуем брать какие-то другие рейсы.

Однако даже если человек не попадает на стыковку, то авиакомпания все равно предоставляет ему варианты по перелету на любой ближайший рейс. Если у туристов есть возможность задержаться где-то на сутки, то это всегда приветствуется».

После двух часов задержки авиаперевозчики обязаны предоставить пассажирам воду, после четырех часов — горячую еду, после восьми часов — номер в гостинице. Как сообщала Росавиация, во время прошлого масштабного сбоя в начале июля авиакомпании выдали более 350 тыс. ваучеров на напитки и питание. 43 тыс. билетов отменили. При этом рассчитывать на дополнительные компенсации туристы не могут. По закону, перевозчик выплачивает по 100 руб. за час задержки только в случае, если вина лежит на нем. Вариантов страховок на случай «Ковра» немного, говорит руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь: «Некоторые туристы покупают страховой полис, который позволяет вернуть деньги в случае какой-то уважительной причины, если они, например, заболели. В случае незапланированного ожидания вылета в аэропорту авиакомпания должна частично компенсировать, предоставить горячее питание.

Это уже заложено в цену билета авиаперевозчиком, поэтому пассажиры полагают, что какое-то отдельное страхование им и не нужно. Что касается внутрироссийских перелетов, то таких массовых продуктов нет. Даже если компании и будут предлагать такие страховые продукты, пассажиры все равно могут получить отказ, если ситуация признана чрезвычайной. Это даст освобождение страховщику от выплаты. Страховой компании нет смысла разрабатывать какие-то эксклюзивные правила и продвигать, предлагать их рынку. Думаю, им это малоинтересно».

Геленджик пошел на взлет

Страховка от задержки рейса путешественникам в среднем обойдется от 300 руб. до 1,5 тыс. руб., говорят эксперты. Рассчитывать потребители могут на выплаты до 5 тыс. руб. Тем временем руководители не отказываются отправлять сотрудников в командировки, но выбирают другие способы передвижения, рассказывает управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова: «Когда наши пассажиры отправляются в командировку, и есть выбор между самолетом и поездом, абсолютно точно тренд переходит на поезд. Это все-таки более гарантированный способ добраться до места назначения в случае таких коллапсов.

Уменьшить риски никак нельзя.

Все агентства, авиакомпании идругие участники рынка должны помогать командируемым, потому что в момент, когда происходят такие коллапсы, идут активные возвраты, обмены, изменения дней, рейсов. Главная цель — поддержка в моменте, быстрое информирование и участие перепланировании командировки. Лучше отступить один-два дня от запланированной встречи, прилететь немного раньше».

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в Санкт-Петербурге компания «Аэрофлот» пересадила пассажиров на «Сапсаны». В аэропорту Пулково пассажирам по громкой связи рекомендуют пользоваться поездом вместо отмененных рейсов в Москву.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская

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