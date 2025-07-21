В Оренбурге подозреваемого в стрельбе у отеля обвинили в убийстве студента

Следственный комитет России по Оренбургской области раскрыл убийство студента, совершенное в 2011 году. Тело молодого человека 1993 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено на улице Пушкинской у арт-кафе «Вуаль» 18 сентября. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Расследование долгое время не давало результатов, но работа следователей продолжалась. В мае 2025 года после перестрелки у отеля в центре Оренбурга были задержаны жители Оренбургского района. Следователи совместно с УФСБ установили, что один из задержанных причастен к убийству студента.

Силовики выяснили, что 18 сентября 2011 года задержанный из хулиганских побуждений без видимого повода напал на потерпевшего и нанес ему смертельные удары. Фигуранту уголовного дела было предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Также ему и его братьям предъявлены обвинения в покушении на убийство в связи с перестрелкой.

По ходатайству следователя задержанный арестован. Расследование дела проводит третий отдел по расследованию особо важных дел СК России по Оренбургской области.

Георгий Портнов