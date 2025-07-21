Зарубежные СМИ: Как ЕС ответит на ужесточение тарифной политики США?

Евросоюз готовит ответные шаги на ужесточение американских пошлин. 1 августа должны вступить в силу повышенные тарифы США на импортные товары в отношении стран ЕС, Мексики, Канады, Бразилии и некоторых других. Для них будет установлена ставка намного выше базовых 10%, которую президент США Дональд Трамп ввел в начале апреля. Как пишет Bloomberg, 30-процентные пошлины в отношении стран Евросоюза вызывают у альянса тревогу, но большая часть представителей ЕС еще надеются на сделку. Тем временем, как пишет The Washington Post, Россия —один из бенефициаров торговой войны. По крайней мере, издание отмечает, что США нарастили закупки российских удобрений вдвое. Ведущие мировые СМИ обсуждают, как тарифы уже поменяли цепочки мировых поставок, и каким будет ответный шаг альянса. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

20 июля министр торговли США Говард Лютник заявил, что рассчитывает на удачную сделку с ЕС. «Ничто не мешает нам продолжить переговоры и после 1 августа, но пошлины в размере 30% уже будут действовать»,— цитирует министра Reuters.

По данным Bloomberg, если к этому времени Евросоюз договорится с США, условия сделки будут явно не в пользу альянса и ему вряд ли удастся снизить ставку пошлин. Переговоры, которые представители ЕС провели на прошлой неделе в Вашингтоне, ничего не дали. Источники Bloomberg допустили, что и дальнейшее обсуждение сделки не приведет к позитивному исходу, а союз, вероятно, уже готовит контрмеры.

Ответный шаг Брюсселя в свою очередь спровоцируют еще более масштабный раскол в трансатлантической торговле. Крупнейшие американские корпорации и торговые партнеры изо всех сил пытаются адаптироваться к новой глобальной экономике и уже меняют цепочки поставок, пишет The Washington Post. Например, близкие союзники США, в том числе в Европе, пытаются развивать альтернативные торговые маршруты в обход американского рынка. А Nike запланировала на осень так называемое хирургическое увеличение цен, чтобы компенсировать расходы на пошлины в размере $1 млрд. Тем временем, по данным финансовой платформы StoneX, в мае поставки в США российского карбамида — удобрения для пшеницы, кукурузы и риса — выросли практически в два раза. Из-за уже действующих санкций, России нет в списке стран, против которой действуют пошлины.

Дональду Трампу удалось подписать торговое соглашение с Великобританией, Вьетнамом и Китаем. Но до 1 августа этот перечень может расшириться. Например, на этой неделе у главы Белого дома запланирована встреча с президентом Филиппин. Фердинант Маркос-младший надеется, что статус Манилы как ключевого азиатского союзника обеспечит более выгодное торговое соглашение. А министр промышленности Южной Кореи отметил, что переговоры с США находятся в решающей фазе. Для урегулирования этого вопроса Сеул также направляет своего советника по нацбезопасности в Вашингтон на этой неделе, резюмирует Reuters.

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