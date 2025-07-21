Похитителя кенгуру из двух зоопарков хотят отправить на принудительное лечение

В Ярославле завершено предварительное расследование уголовного дела о похищении кенгуру из зоопарков в Ярославской и Калужской областях, обвиняемому грозят принудительные меры медицинского характера. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео Ярославского зоопарка Фото: Скриншот видео Ярославского зоопарка

Как установило следствие, кражи совершались с целью дальнейшей продажи животных, а также обмена на обезъяну. Первым был похищен кенгуру Крош из Ярославского зоопарка.

«В сентябре 2024 года злоумышленник незаконно проник в вольер, расположенный на территории Ярославского зоопарка, где при помощи сачка поймал детеныша кенгуру, поместил его в сумку и вынес за территорию»,— рассказали в полиции.

Как считает следствие, похититель продал Кроша за 120 тыс. руб. местной жительнице. Вторая кража была совершена спустя несколько дней в Жуковском районе Калужской области. Там в Парке птиц обвиняемый похитил двух кенгурят, один из которых погиб при перевозке. Дела были объединены в одно производство.

«По подозрению в совершении данных преступлений полицейскими в Подмосковном городе Королеве был задержан 31-летний житель Вологодской области. Один из калужских кенгурят находился при нем в момент задержания»,— сообщили в УМВД.

«Ъ» сообщал, что по обвинению в краже кенгуру в октябре 2024 года был арестован житель Вологодской области Иван Некрасов. Во время ареста адвокат Некрасова просила суд истребовать документы о его психическом здоровье. Но суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Сейчас вновь идет речь о мерах медицинского характера.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой постановлением о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого направлено в суд»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Антон Голицын