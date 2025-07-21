Управление ЖКХ мэрии Воронежа возглавила Алла Макеева

Руководителем управления ЖКХ мэрии Воронежа назначена Алла Макеева. До этого она работала замглавы, с конца мая исполняла обязанности руководителя. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Макеева

Фото: из Telegram-канала Сергея Петрина Алла Макеева

Фото: из Telegram-канала Сергея Петрина

Госпожа Макеева в 2006 году окончила Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С 2005 года работает в различных юридических службах мэрии облцентра. Ранее уже не раз руководила управлением ЖКХ в качестве и. о.

В начале марта пост руководителя управления ЖКХ покинул экс-глава Грибановского района Воронежской области Вячеслав Мамаев. Он занимал его с апреля 2024 года.

Алина Морозова