Пятеро уфимцев обвиняются в похищении людей, грабеже и вымогательстве

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении пяти жителей республики в возрасте от 19 до 24 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), грабеже (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ), разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) и нарушении тайны переписки, телефонных переговоров (ст. 138 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии, с мая по июнь 2024 года фигуранты уголовного дела организовали преступную группу для хищения денег у граждан. В качестве жертв они выбирали людей, которые, по их мнению, причастны к незаконному обороту наркотиков. Обвиняемые, переодеваясь в одежду сотрудников полиции и спецназа, применяя насилие и угрозы, требовали у потерпевших деньги за непривлечение к уголовной ответственности. У потерпевших похищали мобильные телефоны и другие ценности.

Задержали обвиняемых в июне 2024 года: тогда они похитили уфимца, у которого вымогали 100 тыс. руб.

Майя Иванова