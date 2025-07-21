В Самарской области многодетная мать осуждена за мошенничество с выплатами

В Самарской области многодетная мать признана виновной в мошенничестве с социальными выплатами. Суд назначил ей два года условного лишения свободы и штраф в 30 тыс. руб. Также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании ущерба. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что обвиняемая незаконно получила 872 тыс. руб. на детей, которых не воспитывает. Контрольный орган установил, что у фигурантки дела трое детей, один из которых — ребенок-инвалид, проживающий в доме-интернате. Несмотря на это, с марта 2019 года по ноябрь 2024 года обвиняемая получала выплаты, утверждая, что ухаживает за ребенком.

За этот период ей выплатили 662 тыс. руб. Позже она подала заявление на пособие на ребенка, которого также не воспитывала. С декабря 2022 года по июль 2024 года ей выплатили еще 210,9 тыс. руб.

Георгий Портнов