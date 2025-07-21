Librederm начала сотрудничество с Мариной Александровой

Косметическая компания Librederm объявила о начале сотрудничества с актрисой Мариной Александровой, лауреатом премии правительства РФ в области культуры, обладательницей премии ТЭФИ. Марина становится амбассадором гиалуроновой коллекции Librederm, все продукты которой разрабатываются при участии международного научного совета и проходят многоступенчатую систему контроля качества. В ней используется технология двойной ионизации воды, активные компоненты с доказанной клинической эффективностью и гипоаллергенные формулы. «Мир несправедлив к женской красоте! Как все вернуть и стать лучшей версией себя? Увлажнение. Увлажнение. Увлажнение. Это то, с чего начинается путь к сияющей коже»,— говорит Марина Александрова. И среди своих любимых продуктов называет гиалуроновую пенку и гель-патч, который регулярно берет с собой как на съемки, так и в путешествия. Опыт знакомства и использования средств Librederm актрисой лег в основу рекламного ролика.

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