Количество выданных кредитных карт в Башкирии сократилось почти на 5%

В Башкирии во втором квартале этого года выдано 101,9 тыс. кредитных карт, это на 4,7% меньше, чем в первом квартале, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), основываясь на данных кредиторов.

По количеству выданных кредиток республика находится на шестом месте среди десяти регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования. Больше всего кредитных карт выдали в Москве (245,1 тыс.), Московской области (199,9 тыс.), Краснодарском крае (154,7 тыс.), в Санкт-Петербурге (138,5 млрд руб.) и Свердловской области (104,2 тыс. ед.).

По динамике сокращения их числа в сравнении с первым кварталом республика — на третьем после Татарстана (-8,6%) и Москвы (-7,2%).

В среднем по стране количество выданных новых кредитных карт во втором квартале составило 3,2 млн, сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% (в первом квартале —3,26 млн). Это самый низкий квартальный показатель числа выданных кредиток за последний год.

По сравнению со вторым кварталом 2024 года выдача новых кредитных карт во сократилась сразу на 53,6% (в 2,2 раза) — за аналогичный период прошлого года было выдано 6,9 млн кредитных карт.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков полагает, что такая динамика обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки.

Майя Иванова