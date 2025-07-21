Глава «Нацпроектстроя»: в строительстве БАМа не участвует ни один заключенный

Акционер и глава «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин заявил, что в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) не участвуют заключенные. До этого, в 2021 году, ФСИН по Хабаровскому краю и ООО «УК Бамстроймеханизация» подписали соглашение о том, что к строительству могут привлекаться осужденные.

«Если коротко, то ответ — ноль, нисколько не участвовало», — рассказал господин Крапивин в интервью РБК. Он пояснил, что соглашение с ФСИН было подписано из-за нехватки кадров на стройке, заключенные могли участвовать в ней исключительно по собственному желанию. На практике, добавил господин Крапивин, из-за сложной логистики инициатива оказалась экономически невыгодной.

Сейчас проблем с кадрами на стройке нет. «Нацпроектстрой» нанимает около сотни человек каждый месяц, в том числе граждан ближнего зарубежья, подчеркнул господин Крапивин.

Байкало-Амурская магистраль — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, протяженностью 4300 км. Она проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровского края.

В 2024 году Правительство России запустило третий этап развития БАМа и Транссибирской магистрали с расширением провозной способности до 255 млн т. По поручению президента Владимира Путина третий этап работ продлится до 2035 года. Его стоимость составит 3,7 трлн руб. В рамках проекта планируют построить Северомуйский, Кондарский и Кузнецовский тоннели и мост через Амур.